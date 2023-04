Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 47 milhões

A Mega-Sena acumulou mais uma vez após o sorteio realizado na noite desta quarta-feira (5). O prêmio para o próximo concurso, previsto para acontecer no sábado (8), deve ser de R$ 47 milhões.

Os números sorteados na edição foram: 03-04-13-29-36-43.

Segundo a Caixa, 109 apostas fizeram cinco números e vão receber R$ 35.731,67 cada uma. Mais 8.175 bilhetes vão ganhar R$ 680,60 por acertarem quatro números.

A aposta mínima agora custa R$ 4,50, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60.

Para participar do sorteio, é necessário fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco.

Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 18h (horário de Mato Grosso do Sul) do dia do sorteio.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também