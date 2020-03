Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 12,5 milhões

O prêmio da Mega-Sena acumulou mais uma vez, isso porque ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.243 realizado na noite do último sábado (14). Os números sorteados foram 14, 18, 28, 35, 38 e 54. A previsão de prêmio para o próximo sorteio, na quarta-feira (18) é de R$ 12,5 milhões.

Quarenta e cinco apostadores acertaram a quina e com isso casa um receberá R$ 43.218,75. Os 3.079 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 902,35.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do jogo, em qualquer lotérica do país e também no portal Loterias CAIXA www.loteriasonline.caixa.gov.br.

Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte. O valor da aposta simples da Mega-Sena é de R$ 4,50.

Vale lembrar já ser possível registradas as apostas para a edição deste ano da Dupla de Páscoa. O concurso especial, número 2.070, tem prêmio inicial estimado em R$ 30 milhões e será realizado em 11 de abril de 2020, véspera do domingo de Páscoa.

