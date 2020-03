Ajude: Professor de luta rifa carro a R$ 50 para criar projeto social

O professor e dono da academia de luta, Apocalipse 16, Jefferson Nascimento da Silva, 26 anos, está rifando seu carro por R$ 50, 00 para comprar um terreno e aumentar o espaço que já possui na academia e começar um projeto social no local.

De acordo com Jefferson, a academia de Muayhai e Box dirigida por ele é totalmente diferente das outras. “Através da academia, a gente ajuda vária pessoas, que já se afastaram das drogas, ajudamos também pessoas que tem depressão e já tentaram suicídio. A gente acaba fazendo algo diferente para a academia crescer mais e alcançar novos públicos, para mais pessoas conhecerem o esporte”, falou o professor.

Jefferson forneceu o próprio carro, um Gol G5 2009 prata, para juntar o dinheiro necessário para comprar o terreno da academia. “Aqui na academia onde a gente da aula, é um espaço pequeno, a gente quer algo maior para abranger mais pessoas”, falou.

O sonho de Jefferson é poder dar aula aos sábados para crianças carentes, “Quem não tem condição de treinar. Eu tenho muitos alunos que treinam comigo, mas eles pagam, eu quero treinar pessoas que não tem condição”, ele explicou que depois que o projeto social for instalado, ele pretende acrescentar mais coisa.

Sorteio

O sorteio vai ser por número, os interessados podem comprar online através do Messenger do perfil Jefferson ou entrar em contato através do número: (67) 99282-2162.

Aqueles que comprarem a rifa poderão escolher um número de 1 a 1mil, exceto os números que já foram comprados, e o próprio Jefferson entregará ou enviará o número que o participante escolher.

O sorteio irá ocorrer na academia Apocalipse 16 localizada na avenida General Alberto Carlos Mendonça de Lima, 2408, no bairro São Conrado, e também será transmitido ao vivo no Facebook.

