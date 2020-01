Jovens têm carros arrombados enquanto malhavam em academia do Tiradentes

Gabriel Alcebíades Poli, 23 anos, e Maria Gabriela Sant’anna da Silva, 26 anos, tiveram seus veículos arrombados na terça-feira (7), enquanto malhavam na academia Positivamente, localizada no bairro Tirandentes, em Campo Grande.

Em relato ao JD1 Notícias, Gabriel disse que os dois veículos estavam no estacionamento particular da academia. Ele estacionou e foi praticar seus exercícios. No momento em que retornou, percebeu que o vidro do seu carro estava quebrado. “Deixei no estacionamento por achar ser mais seguro que na rua, por causa da escuridão”, afirmou o auxiliar administrativo.

Do veículo de Gabriel foram levados seus pertences pessoais: uma caixinha JBL, uma bolsa com documentos pessoais e do serviço, carregador de celular, carteira com R$ 400, e cartões. “Meu interesse é encontrar meus documentos (RG e CNH), e minha bolsa”, disse.

Foi Gabriel quem viu que o mesmo aconteceu com o veículo de Maria Gabriela. Da jovem também foram levados documentos, entre eles CNH, Título de Eleitor e cartões, além de R$ 20, que estavam dentro de uma bolsa de couro preta.

Maria e Gabriel disseram que não é a primeira vez que acontece algo parecido no local. Gabriel não pretende mais malhar lá. Maria só vai continuar se houver melhora na segurança. O estacionamento fica do outro lado da rua e não tem guarda, nem câmeras de segurança.

Os jovens registraram boletim de ocorrência ontem na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol. O JD1 tentou falar com os responsáveis pela academia, mas até o fechamento desta reportagem não obteve contato.

Deixe seu Comentário

Leia Também