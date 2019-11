Mulher que roubou bebê, sofreu aborto e não queria desapontar namorado

Uma mulher de 23 anos foi presa no após roubar um bebê no Hospital Regional de Taguatinga, no Distrito Federal. Segundo a polícia, Daiane Fonseca dos Santos, que é estudante universitária, sofreu um aborto espontâneo há cerca de três meses e não contou ao namorado com medo de decepcioná-lo.

Daiane sequestrou o recém-nascido Miguel Pietro do hospital na quinta-feira (28) após passar horas no local se passando por funcionária e conversando com mães. A mãe de Miguel estava sozinha e entregou o bebê à suposta funcionária porque ela afirmou que o levaria para fazer exames.

A suspeita, então, colocou o menino em uma bolsa , saiu do hospital com ele e o levou para casa. Ela simulou um parto no chão do banheiro com ajuda de sangue falso e panos e foi levada pelo Samu ao Hospital Regional de Ceilândia. No local, a polícia foi acionada pelos profissionais que perceberam que a criança já tinha tomado vacinas.

Ela teria se infiltrado no hospital três vezes para analisar a área e conhecer o espaço com um jaleco da instituição de ensino na qual ela cursa fonoaudiologia. Depois de presa em flagrante, Daiane prestou depoimento, confessou crime e está à disposição da Justiça.

O Hospital Regional de Taguatinga emitiu nota afirmando que toda a rede pública de saúde foi colocada em estado de alerta após o desaparecimento do recém-nascido e que os médicos de Ceilândia acionaram as autoridades imediatamente após perceber que o bebê já tinha características de atendimento médico.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal também lamentou o sequestro do bebê , destacou que vai aprimorar a segurança em unidades de saúde e comemorou o final positivo do caso.

