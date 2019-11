Pais são suspeitos por matar bebê de três meses

Vitória Ribeiro, com informações R7

Pai e mãe de um bebê de três meses foram presos em flagrante por homicídio qualificado após o bebê ter sido encontrado morto na manhã da quinta-feira (21), com sinais de agressão. O caso ocorreu em Guarulhos e de acordo com a Polícia Civil, os pais da criança são usuários de drogas.

O corpo da criança será encaminhado para o Instituto Médico Legal de Guarulhos, para a realização dos exames necroscópicos. O caso foi registrado no 4° DP de Guarulhos. Os pais apresentaram versões diferentes para a morte do bebê.

Indicados por homicídio qualificado, os dois trocaram acusações , acusando um ao outro de ser responsável pela morte da criança. A mãe disse que o pai do bebê deu um tapa muito forte na cara do filho, o que provocou a morte do bebê.

Já o pai afirmou que a mãe pegou a criança no colo e a chacoalhou violentamente, repetidas vezes até matar o filho. O delegado Fernando Santiago declarou que o casal passou parte da madrugada consumindo drogas na rua e o bebê teria ficado com o avô paterno.

Quando o casal chegou em casa por volta das 5h da manhã, o avô contou que eles brigaram bastante. Antes de sair para o trabalho, o avô foi olhar a criança e verificou que ela estava ferida. Ele se ofereceu para levar o neto ao hospital, mas os pais negaram.

A polícia foi acionada às 7h, quando a mãe saiu de casa para pedir ajuda para a ex-sogra, que mora perto da casa dela. A mãe foi até a casa da ex-sogra e contou que o marido tinha matado o filho.

Quando os policiais chegaram no endereço, encontraram o pai com a criança no colo, desfalecida. O bebê foi levado para o hospital, mas já estava morto.

Deixe seu Comentário

Leia Também