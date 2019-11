Padrasto quebra as duas pernas de bebê de 10 meses

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Um homem, não identificado, suspeito de agredir o enteado de 10 meses, foi preso no interior de São Paulo e segundo o inquérito policial, o menino foi torturado pelo padrasto e as agressões começaram em setembro.

O bebê já estava com o gesso na perna esquerda quando a direita foi quebrada pelo homem. Ao perceber a segunda fratura, a mãe voltou com o filho ao hospital sob a suspeita de osteogenese imperfeita, que é a doença dos "ossos de vidro". Porém, os médicos logo descartaram essa suspeita.

Desconfiada das pessoas que tinham contato com a criança, a mãe questionou o companheiro. Para tentar se livrar da culpa o homem alegou que houve um acidente.

O bebê passou por exame de corpo de delito e a delegada que cuida do caso conversou com médicos e especialistas, que apontaram que as lesões na criança foram causadas por torções.

O suspeito e a mãe do bebê já haviam sido casados e se separaram. Depois de se envolver com outro homem e engravidar, a mulher retomou o primeiro relacionamento. O casal tentou ter mais um filho mas ela não conseguia engravidar, o que gerou ciúmes no acusado. Ele teria, então, descontado a frustração no enteado.

O homem foi detido preventivamente e vai aguardar preso ao julgamento. A mãe do bebê não foi indiciada, já que ela não sabia da tortura.

Deixe seu Comentário

Leia Também