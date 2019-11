Pistoleiros matam pai e tio e deixam bebê baleado

Sarah Chaves, com informações do Amambay570

Os cunhados Ricardo Noguera Lima, 49 anos, e Antonio Rodas, 32 anos, foram mortos na noite de domingo (10). As vítimas foram alvejadas com cerca de 100 tiros, em General Bernardino Caballero, no Paraguai.

De acordo com a Polícia Nacional do Paraguai, Ricardo e Antonio estavam em uma mercearia quando quatro homens que ocupavam um Corolla e efetuaram cerca de 100 disparos contra os dois.

Lima Noguera recebeu a maior parte dos impactos em sua cabeça, enquanto seu cunhado em diferentes partes do corpo. Ambos foram transferidos para o hospital privado Viva Vida, onde sua morte foi certificada.

Um filho de sete meses de idade de Noguera, levou um tiro em uma das pernas e está fora de perigo. Os assassinos que fugiram teriam incendiado o veículo usado no crime.

Deixe seu Comentário

Leia Também