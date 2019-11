Bebê cai em vasilha de comida de porcos e morre afogada

A bebê Eloíza Daiane Ocampo Brito, de 1 ano e 2 meses caiu em um balde e morreu afogada nessa sexta-feira (15) em Porto Murtinho.

De acordo com a Rádio Alto Paraguay, a vasilha era para colocar comida de porcos criados pela família onde a criança estava com a mãe. As duas são moradoras da região rural do município e estavam passando a semana na cidade.

As primeiras informações apontam que a mãe foi colocar outra criança para dormir dentro de casa, enquanto Eloíza teria ficado no quintal com a avó.

Em um momento, a criança caiu no vasilhame. Quando os bombeiros chegaram a casa, a mãe estava com a criança no colo desesperada. A criança foi levada para o hospital e todos os procedimentos de socorro foram feitos para retirada de água do pulmão durante uma hora, mas a criança não reagiu

O Corpo de Bombeiros acredita que ela tenha ficado de 5 a 10 minutos sem respirar. A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso.

