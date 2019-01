Mega-Sena acumulada sorteia prêmio de 20 mi na quarta-feira

Da Redação com Agência Brasil

Sem ter nenhum jogo sorteado no último sábado (26), o prêmio da Mega-Sena acumulou e as dezenas sorteadas foram: 19 - 21 - 26 - 31 - 42 – 49. O valor acumulado ficou em 20 milhões e será sorteado na quarta-feira.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas, ou no site da loteria online, até às 19h (horário de Brasília). O valor mínimo é de 6 número por R$ 3,50, quanto mais números forem marcados, o preço do jogo fica maior.

Os sorteios da Mega- Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Caso não haja ganhador em qualquer faixa do jogo, o valor é acumulado e corre em outro sorteio.

Deixe seu Comentário

Leia Também