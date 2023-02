Mega-Sena: apostador acerta dezenas e fatura sozinho mais de R$ 8,5 milhões

Um morador de Brasília com uma simples aposta de seis números conseguiu acertar os números sorteados nesta quinta-feira (23) pelo concurso da Mega-Sena. Assim, o apostador garantiu de forma solitária um prêmio de R$ 8.548.140,96.

Veja quais foram as dezenas sorteadas pelo concurso 2.567: 10 - 11 - 19 - 33 - 58 - 60.

Pelo lado da quina, cinco apostas de Mato Grosso do Sul conseguiram beliscar um prêmio de mais de R$ 23,8 mil para iniciar bem o ano. As apostas vencedoras são de Campo Grande, Dourados e Nova Andradina.

Teve sul-mato-grossense acertando a quadra também. Segundo a Caixa Econômica Federal, 85 apostadores levaram um prêmio de R$ 607,45 após adivinhar quatro das seis dezenas sorteadas.

Para o próximo sorteio, no sábado (25), o prêmio previsto para apostas vencedoras é de R$ 3 milhões. O valor da aposta simples é de R$ 4,50.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também