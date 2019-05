Mega-Sena pode pagar R$ 140 milhões neste sábado

Neste sábado (4), o concurso 2148 da Mega-Sena deverá pagar R$ 140 milhões a quem acertar os seis números.

Devido ao valor acumulado, as lotéricas de todo o país devem apresentar filas ao longo do dia. Em Mato Grosso do Sul as apostas podem ser feitas até às 18h, em qualquer lotérica ou pela internet . O sorteio será às 19 horas (horário de MS).

Deixe seu Comentário

Leia Também