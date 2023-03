Mega-Sena sorteia prÃªmio acumulado de R$ 9 milhÃµes

Com um prêmio acumulado de R$ 9 milhões, a Mega-Sena realiza o sorteio do concurso 2.569 na noite desta quarta-feira (1°). No concurso do último sábado (25), ninguém acertou as seis dezenas.

O valor da aposta simples é R$ 4,50 e podem ser feitas até às 18h (horário de Mato Grosso do Sul), m qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.

De acordo com a Caixa, caso um apostador ganhe o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 60,8 mil de rendimento no primeiro mês.

As loterias da Caixa não reconhecem apostas sem o devido comprovante, impresso nas lojas lotéricas, emitido pelo aplicativo Loterias Caixa ou Portal Loterias Caixa.

