Melhores do ano CG: especialista alerta para golpe no Instagram

É golpe ou não é? O JD1 te explica! Nos últimos dias, muita gente se deparou com esse novo perfil "Melhores do Ano Campo Grande-MS", onde há inúmeras publicações de diferentes categorias para que as pessoas possam marcar aquela empresa ou profissional que mais se destacou no ano de 2022 na Capital.

Melhor açougue, barbearia, loja de roupa, restaurante, academia. São inúmeras as categorias listadas para que os Campo-grandenses possam escolher e votar nos comentários da publicação. Mas de onde veio essa premiação? Como faz para participar? Quem está organizando? E quando sairá os resultados?

Muitos internautas podem não ter parado para refletir nas consequências dessa, até então, premiação que não acontece apenas na Capital de Mato Grosso do Sul, mas também em outros cantos do país. Recentemente, um especialista em Instagram publicou um vídeo em sua rede social alertando sobre o golpe.

"O Melhores do Ano está acontecendo em várias cidades do Brasil, e muitas pessoas não estão se dando conta desse golpe. Primeiro, se trata de uma conta nova, é até possível ver isso pelo azulzinho que aparece no perfil. Segundo, não teria como saber todos os comentários da publicação, já que são milhares de comentários em cada categoria”, iniciou ele.

Citando sobre o que vem depois da “chuva de comentários” nas postagens, Chrystian Sérgio ainda alertou para o que vem depois disso. “Depois de um tempo, eles falam quais foram os melhores, mas não divulgam para o público, eles procuram pela empresa ou profissional no privado, alegando serem os novos vencedores das diversas categorias. Com isso, eles inventam um prêmio qualquer e disponibilizam um link que dará acesso a um formulário para que seja preenchido, onde serão fornecidas todas as informações pessoais. A partir disso o perfil da pessoa será rackeado, perdendo o acesso à conta do Instagram, bem como o WhatssApp e o email da conta, por mais que tenham a autenticação de dois fatores”, detalhou o mineiro.

Após conseguirem aplicar o máximo de golpes possíveis em pessoas da mesma cidade, o especialista cita que o perfil troca de nome - usuário, podendo utilizar para outro perfis, até mesmo vendendo a conta, por se tratar de seguidores reais. No caso do perfil "Melhores do Ano Campo Grande MS", na biografia indica que o organizador responsável pela premiação seria a "Aliança Publicidades & Pesquisas".

O JD1 apurou que o nome citado no perfil, se trata de uma empresa que era localizada no município de São Paulo/SP, cuja data de abertura foi em 14/08/2002. Contudo, atualmente sua situação cadastral na Receita Federal é Inapta. O perfil Aliança no instagram também consta que já teve o nome alterado na conta 3 vezes.

Segundo um leitor, que preferiu não ser identificado, ele teria procurado pela empresa a fim de obter mais informações sobre como funciona a premiação, tendo em vista que muitos colegas haviam marcado sua academia na categoria de melhor academia de Campo Grande. "Eu e mais uma galera do marketing vimos que teríamos que pagar uma certa quantia em dinheiro para ganhar o pódio, o que acaba fazendo uma péssima proposta para o embate e já nos causou desconfiança".

A equipe de reportagem entrou em contato com o perfil "Aliança Publicidades & Pesquisas" para saber dos fundamentos desta premiação e obter maiores informações, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

