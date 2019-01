Jovem de 19 anos pública vídeo difamando menores de Bonito

O vídeo inicia com a frase “As mais putas de Bonito MS”, logo em seguida começa a aparecer as fotos das meninas com uma musica do MC Maneirinho, que fica repetindo “é tudo puta”, até encerra as imagens.

São 14 segundo de vídeo onde aparecem 18 meninas da cidade de Bonito, três delas com a camiseta da escola, outra com um short e a parte de cima do biquini.

A reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com a irmã de 18 anos de uma das vítimas, uma menina de 12 anos que teve a foto divulgada no vídeo. A jovem, que preferiu não se identificar, relatou que não sabe por qual motivo fizeram o vídeo.

Revoltada com a publicação, ela falou que a menina que postou os dois vídeos é de Campo Grande e que no facebook ela havia postado um pedido de desculpa para todas as meninas envolvidas, mas logo em seguida apagou a publicação.

“Minha irmã está em Campo Grande e nem sabe do vídeo”, e nem quero que saiba relata a irmã da vítima.

A jovem diz que foi ontem na delegacia de Bonito, mas não conseguiram fazer o boletim de ocorrência, mas que na próxima segunda-feira (14), vão retornar à polícia. Ela relatou que toda a família já sabe do vídeo e que “minha mãe esta bem chateada com isso”, encerrou.

Em uma publicação no Facebook, uma moradora de Bonito indignada com o vídeo postou ontem (11) a seguinte mensagem:

Deixe seu Comentário

Leia Também