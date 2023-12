Menino de 10 anos morre após choque elétrico com pisca-pisca de Natal

Um menino, de 10 anos, morreu na madrugada do último sábado (2), em Curitiba, após sofrer uma descarga elétrica de um pisca-pisca de Natal. Augusto Bonato chegou a ficar internado na UTI do Hospital Evangélio, mas não resistiu.

O choque teria acontecido no momento em que a família estava instalando os enfeites de Natal na casa onde moram. Logo após, o pai do menino encontrou o filho já inconsciente. Uma equipe do Samu foi acionada para prestar os primeiros atendimentos.

Nas redes sociais, a mãe de Augusto, Lina Bonato, fez uma postagem emocionada contando que seu filho “virou um anjinho”.

“Meu menino nos deixou. Coração dilacerado com tamanha dor. Sem palavras para expressar tanta dor. Segue seu caminho junto de Deus meu filho. Menino que só deixou alegrias momentos inesquecíveis. Amarei para sempre”, disse ela.

A irmã de Augusto, Carolina Dalmaz, disse que tentou reanimar o irmão e que a fatalidade aconteceu por uma “coisa boba”. "Tentei reanimar ele. Fiz tudo que eu podia. Na minha profissão já salvei muita gente, e achei que ia conseguir salvar ele também. Foi uma coisa boba. Ele estava tão feliz querendo colocar os enfeites de Natal, ninguém na vida ia imaginar o que aconteceu. Ele era esperto, sabia o que estava fazendo, era fora da curva. Agora fica o alerta para todo mundo tomar cuidado com essa questão", desabafou a irmã. *Com informações do portal Banda B.

