Menino de 11 anos é socorrido em estado grave após cair de prédio na Capital

Um menino, de apenas 11 anos, foi socorrido em estado grave após cair do 6° andar do prédio onde mora durante a madrugada desta segunda-feira (10), no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, o menino possui transtorno do espectro autista e teria acordado no meio da madrugada, enquanto os pais ainda dormiam. Por motivos ainda a serem investigados, ele acabou caindo.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreram a criança com diversas lesões e fraturas pelo corpo, em estado grave, até a Santa Casa da Capital, onde ele segue internado.

