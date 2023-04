Menino de 3 anos morre após levar choque enquanto segurava celular carregando

Uma criança identificada como Renan Gomes da Silva, de 3 anos, morreu após levar um choque elétrico nessa segunda-feira (10), em Natuba, na Paraíba. Segundo informações apuradas pela TV Paraíba, o menino estava segurando um celular conectado à tomada, quando foi eletrocutado.

Renan Gomes, 3 anos

A Prefeitura Municipal de Natuba, onde a criança morava com a família, emitiu uma nota lamentando a morte. Ele estava em uma escola da Rede Municipal de Ensino localizada na comunidade Brejinho.

Em março deste ano, outro menino, de dois anos, também morreu depois de sofrer uma descarga elétrica no município de Nova Olinda, no Sertão da Paraíba. Semelhante ao caso de Renan, a criança também estaria segurando um celular conectado em uma extensão com o fio descascado.

