"Menino Deus", a homenagem de Caetano a Porto Alegre é regravada

Com show da turnê 'Caetano e Bethânia' marcado para outubro em Porto Alegre, a dupla regravou a música composta pelo cantor em 1982, em homenagem à cidade gaúcha, assolada por enchentes.

A canção "Menino Deus", é inspirada num dos bairros mais antigos da cidade, bastante afetado pelas enchentes. Segundo Caetano Veloso, ao Fantástico, a música foi interpretada junto com Bethânia, "como uma oração".

O número de municípios afetados pelas enchentes continua subindo e já chega a 450, conforme último boletim da Defesa Civil divulgado às 18h de ontem (13). Tragédia soma 201 mortos. A publicação de Caetano Veloso também chama os fãs e internautas para fazeram doações em prol das população do RS.

Caetano e Bethânia lançam versão da música "Menino Deus", composta em homenagem ao bairro da cidade de Porto Alegre. Contribua com a nossa Vakinha de Ação de Solidariedade para os artistas e trabalhadores da cultura do Rio Grande do Sul: https://t.co/83MigmMCtg pic.twitter.com/Od7ZpI9FdK