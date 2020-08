Mesmo "interditada", Lord abre e orienta clientes a respeitarem regras

A casa noturna Lord Pub CG, foi fechada no último sábado (22) por descumprir as regras sanitárias. O local foi fechado por aglomeração, mas no domingo (23), abriu normalmente.

Segundo a assessoria da Secretaria Municipalde Saúde (Sesau), quando um estabelecimento é fechado no fim de semana por descumprir as medidas de saúde, em meio a pandemia, o local fica fechado por três dias, mas quando ocorre no decorrer da semana, são 15 dias que o local tem que ficar fechado.

A Lord Pub CG, deveria ter fechado as portas por três dias, porque no sábado o local foi interditado pois havia muita aglomeração, mas no outro dia ela abriu as portas e manteve a programação normal.

Em uma rede social, a casa noturna publicou, "bora esquentar galera", em seguida disse "respeitando as regras estabelecidas pelos órgãos competentes" e ainda faz um alerta "cheguem cedo evitem aglomerações".

O empresário Paulo Melo, proprietário da Lord Pub, relatou que a casa não foi interditada e sim fiscalizada, "minha casa é 100% regularizada, tem todos os alvarás, trabalho dentro das normas de biosegurança e vamos continuar funcionando", afirma Paulo.

A Sesau reforçou que o dono do local pode recorrer durante o tempo que ficarão fechados, para poder reabrir e que a multa vária de R$ 100 a R$ 15 mil, dependendo da reincidência.

No domingo, os agentes de fscalização foram até a Lord e fizeram a recomendação para que eles fechassem a casa. O local deverá ficar fechado por 15 dias.

