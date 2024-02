Micro e pequenas empresas foram responsáveis por 80,1% dos empregos gerados em 2023

Caroliny Martins, com Agência Brasil

De 1,48 milhão de novos empregos em 2023, os pequenos negócios responderam por 1,18 milhões de vagas, segundo pesquisa feita pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

As micro e pequenas empresas (MPE) responderam por oito em cada dez empregos criados, o que corresponde a 80,1%. Já as médias e grandes empresas (MGE) representaram 209,99 mil vagas, o equivalente a 14,2% do total.

Entre os setores destaque das micros e pequenas empresas que mais geraram empregos estão: setor de serviços (631 mil novas vagas), setor de comércio (263,25 mil vagas) e setor da construção (180,52 mil)

Já as atividades econômicas, os destaques no ano passado foram para os segmentos de restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas - 69 mil contratações; construção de edifícios - saldo de 58,1 mil vagas - e comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados - 47,9 mil vagas.

