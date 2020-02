Ministério da Economia trouxe à MS programa para gestão de municípios

O Ministério da Economia realizou em Mato Grosso do Sul no inicio deste mês na Assomasul o seminário que abordou o MEG TR – Modelo de Excelência de Gestão das Transferências Voluntárias da União já estão em processo de implementação do programa e escolhendo seus representantes para formação do comitê gestor. O evento contou com a participação de prefeitos e gestores estaduais.

Todos os municípios com população acima de 50 mil habitantes deverão estar incluídos no MEG – TR até 31 de março deste ano. Em Mato Grosso do Sul, são oito cidades nessas condições, além da Capital Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Sidrolândia, Naviraí e Nova Andradina. A medida tem como objetivo melhorar o processo de transparência, bem como a efetividade da aplicação de recursos públicos provenientes da União.

A informação foi confirmada nesta semana pelo Coordenador da Rede + Brasil em Mato Grosso do Sul, professor Luis Carlos Morente, responsável pelo evento que marcou o início da implementação do MEG em Mato Grosso do Sul

“Após esse processo de capacitação, nossas cidades estão aptas para iniciarem a implantação do modelo, que para nós de MS é motivo de muita alegria, pois há anos atuamos na busca pela implementação do programa junto às instituições públicas do Estado, e que temos certeza trará grandes resultados para nossa região”, explicou Morente

Conforme o coordenador, o programa tem como objetivo estabelecer um novo conceito no modelo de excelência e direção das transferências da União que fortalece e traz eficiência aos governos.

“O MEG-TR pretende agilizar os processos, tendo como objetivo a gestão com foco no resultado e sua melhoria contínua”, frisou Morente, lembrando que as primeiras experiências de implantação do modelo em MS estão sendo realizadas em Campo Grande e Bataguassu.

O evento foi uma parceria do Ministério da Economia, governo do Estado, Prefeitura de Campo Grande, Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul e movimento MS Competitivo.

