Ministério de Minas e Energia pede estudo de redução de preço à companhias aéreas

Durante reunião com as companhias aéreas nesta terça-feira (4), o Ministério de Minas e Energia solicitou estudos para encontrar maneiras de se reduzir o preço das passagens de avião no Brasil.

O ministro Alexandre Silveira, titular da pasta, se reuniu com representantes da Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear), em Brasília, onde discutiu diversos fatores que afetam o valor das passagens.

Os preços do querosene de aviação (QAV), que foram cortados pela Petrobras, e seu efeito no valor das passagens foram pautados na reunião, já que mesmo com as reduções não se sentiu essa queda no preço final das viagens ao consumidor.

“Há uma certa frustração de ver que a redução dos combustíveis não tem se refletido nos preços das passagens”, afirmou o ministro, segundo nota do Ministério.

“Claro que sabemos que existem outros fatores que impactam, por isso precisamos fazer um esforço para que seja apresentada uma proposta do setor bastante objetiva, que dê uma clareza do que isso representa, para que façamos um esforço para a redução dos valores das passagens e aumento da quantidade de pessoas que possam voar”, completou.

