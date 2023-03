Ministra Anielle Franco Ã© eleita uma das 12 mulheres do ano pela Revista Time

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, foi eleita pela Revista Time como uma das 12 mulheres do ano, se destacando como a única brasileira a fazer parte da lista de pessoas de destaque em 2023.

Na publicação, Anielle diz que nunca pensou em entrar para a carreira política, mas que viu sua visão, e vida, mudar após o assassinato de sua irmã, Marielle Franco, em 2018.

Em sua entrevista à Time, a ministra destaca que tem fé no movimento negro, e acredita nas oportunidades para a população negra do país. “Espero que os negros assumam o lugar de protagonistas em nossa sociedade, e não apenas na primeira página dos jornais como vítimas de um genocídio”,

Arielle afirmou que, apesar de ser uma pessoa mais cautelosa atualmente, ela consegue lidar com a pressão do cargo, e garante que ninguém pode ser diminuído. “Eu perdi o meu medo quando mataram a minha irmã. Agora eu luto por algo muito maior que eu”, comentou.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também