Ministra dos Povos Indígenas desembarca na Capital para reunião com Riedel

A ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara, desembarcou na manhã deste sábado (18) no Aeroporto Internacional de Campo Grande Ueze Elias Zahran para discutir medidas de proteção aos territórios indígenas com o Governo de Mato Grosso do Sul.

Guajajara agora segue para o interior do Estado em comitiva de carro, onde irá avaliar a situação da retomada dos territórios Laranjeira Nhanderu, de Rio Brilhante, a 150 km de Campo Grande.

Logo após a avaliação, a ministra retornará para a Capital para reunião com o governador Eduardo Riedel no Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), às 14h, onde será discutida a situação do povo Guarani e Kaiowá.

Representantes dos Ministérios dos Direitos Humanos e Cidadania, Planejamento e Orçamento, Secretaria Especial de Saúde Indígena, Secretaria-Geral da Presidência da República, Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e Câmara dos Deputados também desembarcaram na Capital e fazem parte da comitiva que acompanha a ministra.

