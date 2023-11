Ministro do TCU vem a Capital

Campo Grande sediará, nos dias 20, 21 e 22 de novembro, Senacop 2023 (Seminário Nacional de Compras Públicas), que contará com a presença de Benjamin Zymler, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).

O local escolhido para sediar o encontro, que é o maior do segmento no Brasil, foi o Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, que receberá gestores, servidores públicos e especialistas de pelo menos 13 estados, todos focados na capacitação e inovação da gestão pública, especialmente em relação à Nova Lei de Licitações e seus regulamentos.

A programação do Seminário contará com atividades que vão desde workshops e talk show de mulheres, a oficinas com especialistas reconhecidos nacionalmente.

As inscrições para o Senacop já se encerraram, mas estará acontecendo concomitantemente ao seminário a primeira edição da Expo GovBrasil, com entrada gratuita.

O evento contará com representantes de áreas como saúde, educação, tecnologia e logística, que estarão presentes para mostrar suas contribuições e avanços na gestão pública.

Também estará acontecendo o XVIII Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública, que será realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul no dia 21, a partir das 9h.

