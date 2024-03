MIS oferece curso de fotografia com celular na Capital

Os amantes da fotografia, que ainda estão começando, podem aproveitar a oportunidade oferecida pelo Museu da imagem e do Som, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, para realizar um curso de fotografia com celular em Campo Grande.

Estão sendo oferecidas 30 vagas para a modalidade presencial. O público alvo são pessoas a partir de 12 anos. As inscrições devem ser feitas no dia 7 de março, às 10 horas, pelo link https://forms.gle/c1e5bzUW3ViHDfUS9

O curso acontece nos dias 13, 14 e 15 de março, das 14 às 17 horas. A atividade é dividida em 4 partes: Celular Iniciante (março), Celular Intermediário (abril), Edição de Imagem e Iluminação (maio) e Vídeo com Celular (junho), totalizando 40 horas de atividades.

Cada parte do curso pode ser considerada uma oficina de fotografia, apresenta um conteúdo específico, mas que se integram na composição da experiência do curso. Os participantes podem optar por realizar as partes de acordo com o interesse sem prejuízo na aprendizagem, ou cursar todas as atividades e ganhar mais com a encadeamento das etapas na performance do aprendizado.

Conteúdo: Conceito de fotografia. Fotometria: Conceito de Balanço de Branco; ISO e Valor de Exposição. Enquadramento: Cuidados com Enquadramento; Proporção Áurea; Regra dos Terços; Triângulos Áureos e Ilusão de Perspectiva Linear. Conceito de Foco: Foco infinito; Macro e Ilusão de Perspectiva por Foco diferencial.

Serviço:

Curso de Fotografia: Câmera de celular

Inscrições: 07 de março de 2024, 10h

Link: https://forms.gle/c1e5bzUW3ViHDfUS9

Período: 13, 14 e 15 de março de 2024, das 14h às 17h

Público-alvo: Pessoas a partir de 12 anos

Local: Museu da Imagem e do Som de MS

Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar

Informações: (67) 3316-9178, Whatsapp: (67) 3316-9178

