Miss SertÃ£o Paraibano morre ao pular de 6º andar de prÃ©dio em chamas

A Miss Sertão Paraibano, Maya Nitão, de 27 anos, morreu ao pular do 6º andar de um prédio em chamas em São Paulo. A jovem tentava fugir do incêndio que atingiu o apartamento onde morava. O caso foi registrado nesse sábado (25), no bairro do Itaim Bibi, na Zona Sul de São Paulo.

Equipes do Corpo de Bombeiros combateram as chamas no local. A jovem chegou a ser socorrida no Hospital das Clínicas em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. O irmão dela, de 23 anos, também recebeu atendimento após inalar fumaça.

Familiares embarcaram da Paraíba com destino a São Paulo para realizar o traslado do corpo, além de acompanhar de perto as investigações sobre as causas do incêndio.

