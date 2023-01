Moisés Luka é o primeiro bebê do ano na Capital

A zero hora e 14 minutos deste domingo, 1° de janeiro de 2023, Moisés Luka chegou ao mundo na Santa Casa de Campo Grande e conquistou o título de primeiro bebê do ano na rede pública de saúde da Capital.

Pesando 3,75 kg e com 50 centímetros, Moisés nasceu saúdavel e através de parto normal. A mãe Luana de Souza Benevides Ribeiro, relata que está muito feliz com o atendimento recebido e agradeceu as orações de familiares e amigos.

"É meu quarto filho e eu estou muito feliz, grata a Deus, a equipe médica que me atendeu muito bem, grata aos meus familiares, amigos e irmãos da igreja pelas orações" agradeceu.

