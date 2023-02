Moradores de Miranda reclamam de falta de água rotineira na cidade

Cansados de passarem dias sem água, moradores de Miranda a 203 km de Campo Grande, reclamam de mais umas vez ficarem sem poder realizar seus afazeres por falta de fornecimento do serviço de Saneamento

A camareira Elaine Athaide de 35 anos relata a difucldade que é ficar sem água tendo quatro filhos em casa em época de férias escolares. “Eu estava trabalhando ontem quando cheguei em casa na hora do almoço já estava sem água e olha que moro no centro”, frisou.



Ela ainda conta que não é a primeira vez que acontece, assim como Rosenil Barbosa de 56 anos que lembra que no último mês a população chegou a ficar três dias sem água. “Eles liberam de madrugada e cortam de manhã. Está faltando água na cidade toda não é só aqui no centro”, afirmou.

Ao JD1 Notícias, a assessoria de Comunicação da Prefeitura de Miranda reforçou que o fornecimento de água é de responsabilidade da Sanesul. "O município faz sua parte e já fez solicitações à empresa para que haja investimentos em melhorias", relataram.

Confira um vídeo enviado por uma leitora do município:

A empresa responsável pelo fornecimento de água da cidade, Sanesul informou em nota à reportagem que houve um rompimento na tubulação, o que ocasionou a falta de água no município. De acordo com a empresa, já foi resolvido o problema, mas ainda leva tempo até voltar ao normal o fluxo de água para todas as residências.

"Ontem (7), por volta das 16h, foi rompida uma grande rede de distribuição de água na cidade, que fica bem abaixo da rede de água pluvial. Ela possivelmente rompeu devido a quantidade de chuva nos últimos dias que acabou forçando a tubulação da Sanesul. A troca da tubulação foi concluída durante esta madrugada e a água já está liberada. A normalização do abastecimento será ao longo do dia de hoje (8), conforme o consumo da cidade. O comunicado foi feito ontem mesmo. Neste mês de fevereiro houveram duas intercorrências de conserto em Miranda", informou em nota.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também