Morre a vice-prefeita de Ribas do Rio Pardo

A vice-prefeita de Ribas do Rio Pardo, Guiomar Soares dos Santos, morreu neste domingo (12), após problemas de saúde. O velório ocorreu em Ribas do Rio Pardo das 6h às 9h na Câmara Municipal. O sepultamento será na cidade natal, Três Lagoas.

Guiomar passou mal na manhã deste domingo e deu entrada no Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues com fraqueza, dor no corpo, mal estar e náuseas. Foi medicada, acompanhada e passou o dia em avaliação pela equipe médica.

No início da noite teve pelo menos três paradas cardíacas, os profissionais tentaram a reanimação e foi entubada para ser transferida para Campo Grande devido ao agravamento, mas veio a óbito antes.

A Prefeitura de Ribas do Rio Pardo emitiu uma nota de pesar, decretando três dias de luto.

Histórico

Professora Guiomar, era pedagoga e pós-graduada em Psicopedagogia, 57 anos, nascida em Três Lagoas, cidade em que será sepultada, casada, mãe de dois filhos e atuou por 25 anos como professora da rede pública de ensino de Ribas do Rio Pardo. Lutava por uma educação de qualidade e pelos direitos das mulheres, das crianças e dos menos favorecidos.

Guiomar Soares dos Santos era definida como uma mulher guerreira, que esteve à frente da Sociedade Pestalozzi de Ribas do Rio Pardo há mais de 20 anos, ocupando o cargo de diretora da associação. A Sociedade Pestalozzi tem papel fundamental na discussão das legislações sobre as pessoas com deficiência. Tem o papel de promover a inclusão social, autonomia e acessibilidade da pessoa com deficiência.

Guiomar deixa exemplo de luta, garra e orgulho por ter sido uma mulher preta que conquistou tudo o que conquistou por meio de sua determinação e da educação. Nossos sentimentos.

(Com informações do site Notícias do Cerrado)

