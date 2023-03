Morre aos 57 anos Canisso, baixista do Raimundos

Morreu nesta segunda-feira (13) José Henrique Campos Pereira, o Canisso, baixista do Raimundos, aos 57 anos. A informação da morte foi confirmada ao g1 pelo empresário da banda, Denis Porto.

A informação foi dada aos fãs da banda por meio de uma publicação no perfil do baixista no Facebook, onde foi informado que ele havia sido encaminhado ao hospital por conta de uma queda decorrente de um desmaio.

Conhecido por fazer parte da formação original dos Raimundos, ele também foi integrante do grupo de Rodolfo Abrantes, o Rodox.

A causa da morte não foi divulgada, nem local do sepultamento e enterro do músico.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também