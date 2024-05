Morre, aos 58 anos, Charlie Colin, um dos fundadores do Train

Charlie Colin, ex-baixista e um de seus fundadores da banda Train, morreu, aos 58 anos, após escorregar e cair no chuveiro da residência de alguns amigos, na Bélgica. As informações são do portal TMZ.

Ao site norte-americano, a mãe do baixista contou que ele estaca cuidando da casa de alguns amigos, na Bélgica, quando sofreu o acidente. O corpo do artista só foi encontrado há cerca de cinco dias, quando os amigos voltaram de viagem.

Colin foi um dos fundadores da banda em 1998, e até chegou a ganhar um Grammy de melhor música de rock enquanto fazia parte do Train, mas acabou deixando o grupo em 2003. Segundo o vocalista, Pat Monahan, o artista deixou a banda por problemas com dependência química.

