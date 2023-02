Morre fundador do Cotolengo Sul-Mato-Grossense

O padre André Giuseppe Scaglia, fundador do Cotolengo Sul-Mato-Grossense em Campo Grande, morreu na noite deste sábado (25) aos 79 anos, em Campo Grande. O sacerdote foi hospitalizado após sofrer um queda e lá descobriu um câncer que vinha tratando.

De origem italiana, natural da cidade de Buzzo, o padre chegou ao Brasil aos 18 anos, em uma das primeiras missões orionitas. De lá para cá, passou pelo País inteiro em missões no Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste. Nesta segunda-feira (27) o Cotolengo estará fechado em sinal de luto.

O diretor-presidente do Cotolengo Sul-Mato-Grossense, padre Valdeci Marcolino, destacou a história de dedicação, trabalho social e carinho em que o sacerdote trabalhou em prol da entidade que atende crianças e adultos com paralisia cerebral grave na Capital.

“O padre André foi aquele que com muito carinho e muita caridade, incentivou o trabalho com a pessoa com deficiência em Campo Grande, marcou um sinal de Deus aqui, que é o Cotolengo. Vivia uma espiritualidade muito bonita. Padre André foi uma pessoa simples, com coração muito bom, amável, dócil, uma pessoa ungida de Deus. Por isso hoje o Cotolengo hoje quer render graças ao padre André, agradecer por tudo o que fez por nós”, afirmou padre Valdeci.

O corpo será velado a partir das 14h30 na capela Sagrada Família, que fica na sede do Cotolengo, na Rua Jamil Basmage, 996, bairro Mata do Jacinto. Às 19h haverá missa de corpo presente.

Nesta segunda-feira (27), às 9h30, o corpo será transladado até a paróquia Senhor do Bonfim, onde haverá a segunda missa de corpo presente às 11h. Logo depois, será novamente trasladado para o sepultamento no Cemitério Memorial Park.

