Morre JosÃ© Luiz Amorim

Morreu na manhã desta quarta-feira (15), o Procurador aposentado do estado de Mato Grosso do Sul, José Luiz Aquino Amorim, aos 66 anos, em Campo Grande. Ele não resistiu as complicações de uma operação de diverticulite.

Atualmente, José Luiz, também conhecido como “Zé Cabeça”, era secretário-adjunto de Segurança Pública e Defesa Social, mas a história dele na política começou em 1989, como Procurador do Estado de Mato Grosso do Sul se aposentando apenas em 2017.

Além disso, ele também foi conselheiro da OAB Mato Grosso do Sul seccional Corumbá na gestão 2016/2018. Atualmente era secretário-adjunto de Segurança Pública e Defesa Social.

Por meio de nota, a OAB-MS lamentou a morte de José Luiz. Confira:

José Luís de Aquino Amorim tinha 65 anos e 38 anos de advocacia.Também foi Procurador Geral do Município de Corumbá e Conselheiro Titular da OAB/MS, na gestão 2016-2018.

Segundo o Presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, “a advocacia sul-mato-grossense está enlutada. Doutor José Luis foi um brilhante profissional e dedicou também sua vida às políticas institucionais da OAB/MS, tendo sido Conselheiro Titular da nossa Instituição. Externo meus mais sinceros sentimentos a todos os familiares, pedindo a Deus que possa confortar o coração de todos”.

O prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes também lamentou o ocorrido e decretou luto oficial de 3 dias no município. “Neste momento de consternação a Prefeitura se solidariza à família enlutada, rogando que Deus lhes dê força e conforto”

José Luiz Aquino Amorim era casado com Rosimeire de Oliveira, que está grávida. Além da esposa e da filha que ainda está para nascer, ele deixa três filhas e três netos.

