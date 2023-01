Morre Lucio Nogueira Gonçalves da PRF

O policial rodoviário federal e pai de santo Lucio Nogueira Gonçalves, de 47 anos, morreu neste sábado (14), em Campo Grande, após complicações ocorridas devido uma cirurgia de hérnia de disco. Ele deixa mulher e duas filhas.

Lucio fez parte da Polícia Rodoviária Federal por quase 29 anos, foi presidendete do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Mato Grosso do Sul (SINPRF/MS) entre 2013 e 2016, e estava lotado na 1ª Delegacia na Capital. Além disso, era pai de santo na Casa de Oração Irmão Inácio.

Sua esposa, Lúcia Netta, explicou que a morte decorreu de complicações após um procedimento para a remoção de uma hérnia de disco na sua cervical, que estava lhe causando problemas e impactando em sua mobilidade.

“O Lucio já vinha com problemas de muitos anos atrás por conta de duas hérnias de disco na cervical, e foi necessário fazer o procedimento porque ele começou a sentir algumas dores, que estavam incomodando e causando problemas de mobilidade”, explicou a viúva sobre a motivação para o procedimento.

“Foi feito o procedimento, muito rápido, na quarta-feira, e 18h ele foi para casa. Eu encontrei com ele no quarto do hospital aproximadamente às 21h. Às 2h, em uma série de situações que aconteceram, ele foi levado pra UTI, onde apresentou edemas que acabaram comprometendo sua respiração”, detalhou.

Devido ao inchaço, foi necessária uma traqueostomia, procedimento onde é feito uma abertura frontal na traqueia do paciente para a inserção de tubo respiratório. Porém, ao final do procedimento, Lucio teve uma parada cardíaca, mas foi ressuscitado e sedado.

No dia seguinte, no entanto, houve piora, e ao realizarem exames, foi constatada a morte cerebral do policial.

Lúcia explicou ainda que, apesar da morte de seu marido, ele ainda ajudou outros, já que era doador de órgãos.

“Às 4h30 me ligaram pra informar que já estava sendo iniciado o processo da retirada dos órgãos. Um fígado, dois rins e uma córnea foram doados, apenas o coração não foi possível encontrar alguém compatível, infelizmente”, comentou.

O velório ocorrerá neste domingo (15), às 16h30 na Loja Macônica 8 de Maio, na Rua Spipe Calarge, 3211. O cortejo para o cemitério ocorre nesta segunda-feira (16), às 8h30, e o sepultamento será às 9h30, no Cemitério Jardim das Palmeiras, na Avenida Tamandaré, 6856.

