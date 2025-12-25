Menu
(67) 99647-9098
Morre mãe do cantor Bruno, da dupla Bruno & Marrone

Anitta Félix de Miranda faleceu aos 81 anos na noite de Natal

25 dezembro 2025 - 15h23Sarah Chaves
Foto: Divulgação/Redes sociais Foto: Divulgação/Redes sociais  

Morreu aos 81 anos Anitta Félix de Miranda, conhecida como Dona Anita, mãe do cantor Bruno Félix, da dupla Bruno & Marrone. O falecimento ocorreu na madrugada desta quinta-feira (25), durante a noite de Natal.

Segundo informações confirmadas pela assessoria do artista, Dona Anita vinha enfrentando problemas de saúde e morreu em decorrência de uma Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA).

Em nota enviada à imprensa, a equipe do cantor informou que a família pediu discrição e respeito neste momento de luto. Dona Anita deixa cinco filhos, 11 netos e dois bisnetos

Nota na íntegra

"É com imenso pesar comunicamos o falecimento aos 81 anos de Ana Félix de Miranda, conhecida como Dona Anita, mãe do Bruno, dupla com Marrone.

Há algum tempo enfrentando problemas de saúde, ela veio falecer na madrugada do hoje, 25, de SARA (síndrome de angústia respiratória aguda).

Dona Anita deixa 5 filhos, 11 netos e 2 bisnetos. A família optou por não divulgar local e horário das homenagens finais, para que seja uma despedida íntima".

