Morre o ator James Darren, astro de Star Trek, aos 88 anos

O ator James Darren, conhecido por seus papéis em Star Trek: Deep Space Nine, como Vic Fontaine, Túnel do Tempo, como Dr. Tony Newman, e em Gidget, onde deu vida à Moondoggie, morreu nesta segunda-feira (2) aos 88 anos.

A informação foi confirmada pelo filho do ator, Jim Moret, ao portal de notícias norte-americano TMZ. Segundo ele, Darren estava internado em um hospital para passar por uma cirurgia de substituição de válvula aórtica, mas foi considerado fraco demais para passar pelo procedimento pelos médicos e acabou por falecer durante o sono.

“Eu sempre pensei que ele iria se recuperar porque ele era muito legal. Ele sempre foi legal, e era eternamente jovem”, disse Moret.

Ele deixou mulher, três filhos e vários netos.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também