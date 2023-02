Morre o estilista espanhol Paco Rabanne

Sarah Chaves, com informações do Estadão

Reconhecido na moda e na perfumaria, o estilista espanhol Paco Rabanne morreu aos 88 anos, em sua casa, na Bretanha, França. O falecimento foi anunciado nesta sexta-feira (3) pelo presidente da Câmara de Vannes, David Robo.

Ainda não há informações sobre causa da morte. A informação foi confirmada no Instagram da marca Paco Rabanne. "A Casa de Paco Rabanne deseja homenagear nosso visionário designer e fundador que faleceu hoje aos 88 anos. Entre as figuras da moda mais seminais do século 20, seu legado permanecerá uma constante fonte de inspiração. Somos gratos a Monsieur Rabanne por estabelecer nossa herança de vanguarda e definir um futuro de possibilidades ilimitadas".

Carreira

O primeiros passos na arte da moda foram dando ao desenhar acessórios para coleções de alta-costura de marcas como Nina Ricci, Balenciaga, Givenchy e Pierre Cardin. Mas foi em 1989, na Nuit du Chocolat, que ele impactou o público ao mostrar um vestido de chocolate.

Paco Rabanne investiu marca de perfume com seu nome. Chegou a criar fragrâncias especialmente para o Rock in Rio em 2011, as Black XS Rock in Rio.

