Morre o ex-vereador Edson Shimabukuro, "My Body"

O ex-vereador e engenheiro Edson Kiyoshi Shimabukuro, faleceu aos 71 anos, na madrugada desta segunda-feira (19), conforme informações de familiares e amigos.

Informação foi confirmada pela Associação Nipo Brasileira de Campo Grande, do qual ele era sócio. A causa da morte não foi divulgada.

Edson foi vereador no mandato de 2013 a 2016, era membro do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Mato Grosso do Sul (Senge), recém aposentado do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA-MS) e diretor regional Sul da Federação Nacional dos Engenheiros (FNE).

A reportagem aguarda informações do local do velório e sepultamento.

