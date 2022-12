Morre Pelé, aos 82 anos

Sarah Chaves, com informações do G1

Morreu aos 82 anos nesta quinta-feira (29), Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, "rei do futebol". Ele estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde 29 de novembro.

A internação aconteceu em virtude de uma infecção respiratória após ele contrair Covid-19 e para a reavaliação do tratamento de um câncer no cólon. Pelé passou por uma cirurgia no local em setembro de 2021 e desde então vinha sendo submetido a repetidas sessões de quimioterapia

Sem mais detalhes sobre o velório por parte da família, uma estrutura foi montada na Vila Belmiro nos últimos dias para receber a vigília. O sepultamento ocorrerá em Santos.

