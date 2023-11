Morre Renato Corrêa

Faleceu na madrugada desta terça-feira (28), o advogado Renato Araújo Corrêa, aos 65 anos. Ele era irmão do deputado estadual Paulo Corrêa.

A causa do falecimento do advogado não chegou a ser divulgada por familiares. Renato é pai da Natália Barros, Felipe Barros Corrêa e Rodrigo Corrêa.

Por meio das redes sociais, Paulo Corrêa lamentou o ocorrido. “É com imenso pesar que informo o falecimento do meu amado irmão e primeiro amigo. Guardaremos para sempre em nossos corações as lembranças compartilhadas, recordando a alegria e o amor que o Renato sempre emanou”.

Durante sessão da Assembleia Legislativa, o presidente e deputado Gerson Claro comentou o falecimento do advogado. Por conta da notícia repentina, ele destacou que não houve tempo hábil para fazer uma moção de pesar.

O velório de Renato irá acontecer à partir das 11h30 na OAB-MS, localizada na Avenida Mato Grosso, n° 4700, no bairro Carandá Bosque, em Campo Grande. O sepultamento será feito no cemitério Jardim das Palmeiras, às 16h30.

