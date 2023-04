Morre Rubens Bergonzi Bossay, aos 80 anos

Faleceu na manhã desta sexta-feira (7), o Desesemgador aposentado Rubens Bergonzi Bossay. Ele lutou contra o câncer, mas ainda não há detalhes da morte. Até o momento, a família não confirmou, mas está previsto que o velório seja realizado no prédio do Tribunal de Justiça, em Campo Grande.

Para o Presidente do TJMS, Desembargador Sérgio Fernandes Martins, a Magistratura perde um de seus grandes julgadores, além de um exemplo de pessoa distinta e cortez, com valores éticos e morais bem definidos. "Tive o prazer de estar ao lado dele em vários momentos e é isso que levarei como lembrança. À família, ficam os sinceros sentimentos de pesar de toda a magistratura estadual, em particular dos membros desta Corte de Justiça”, salientou ele.

O TJMS declarou luto oficial por três dias, a partir desta Sexta-feira Santa, em homenagem ao Desembargador Rubens Bergonzi Bossay.

