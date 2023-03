Morre ZÃ© Elias, ex-prefeito de Dourados

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

O ex-prefeito de Dourados, José Elias Moreira morreu na madrugada desta quarta-feira (15) aos 82 anos, na cidade de São Paulo devido a complicações de saúde.

Zé Elias deixa a esposa Adenil Carneiro Moreira, e 3 filhos: José Elias Moreira Jr, Lidiane Moreira Costa e Joaquim Elias Moreira, e netos.

O ex-político foi prefeito de Dourados pelo PDS (de 1977 a 1982), quando renunciou o mandato para disputar o Governo do Estado nas primeiras eleições diretas em municípios no qual perdeu para Wilson Barbosa Martins.

Ex-deputado federal (PDS/PTB), integrou a Assembleia Nacional Constituinte no mandato de 1987-1990 e foi reeleito para o mandato 19911994. Foi também secretário estadual de Meio Ambiente no segundo mandato do ex-governador Zeca do PT.

Natural de Poços de Caldas-MG, formou-se Engenheiro Agrônomo pela Universidade Rural do Brasil (Escola Nacional de Agronomia) na UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro).

O JD1 Notícias apura informações sobre o velório e sepultamento de José Elias.

