Morte de enfermeira que caiu do penhasco é lamentada pelo Coren-MS

Muito querida por todos com quem trabalhou, entidades da área da saúde e o hospital em que trabalhava atualmente lamentaram a morte da enfermeira Evandra Mrinigo Alves, de 44 anos, que morreu repentinamente na tarde desta sexta-feira (30) ao cair de 5 metros de altura enquanto fazia trilha em uma chácara no Distrito De Bonfim, localizado em Jaraguari, cidade distante 40 km da Capital.

O primeiro a emitir uma nota de pesar foi o Coren-MS (Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul), que horas depois do falecimento emitiu o comunicado. Leia na integra:

“O Coren-MS se solidariza com os amigos, familiares e profissionais da Santa Casa de Campo Grande, pelo falecimento da enfermeira, Evandra Morinigo Alves, neste dia 30/12.

Todos estão sentidos pela sua perda de forma tão inesperada. Evandra sofreu acidente na chácara em que passava o dia, no município de Jaraguari.

Relatos de colegas de serviço lembravam nas redes sociais, quando Evandra se candidatou para ser voluntária e cuidar de pacientes com Covid na rede hospitalar em que atuava.

"Com todos os medos e riscos você não titubeou e foi lá e sempre esteve lá! Obrigado por tudo e pela parceria de sempre! Você sempre foi uma amiga incrível e sempre me incentivou a fazer o meu melhor!”, publicou.

Atualmente, Evandra trabalhava na Santa Casa de Campo Grande, tendo atuado como professora e trabalhado na Unimed de Campo Grande. Sem sombra de dúvidas, deixou, por onde passou, o seu legado e sua marca como uma grande profissional”.

Durante a madrugada de hoje (31), o Grupo Prime/ Rede de ensino CETEPS onde ela atuava como professora de enfermagem também emitiu uma nota lamentando o ocorrido e se solidarizando com os parentes enlutados.

“É com grande pesar que informamos a toda comunidade acadêmica, o falecimento da nossa querida professora Enfermeira - Evandra Morinigo Alves.

O Grupo Prime/ Rede de ensino CETEPS, sente a perda dessa grande profissional e se solidariza aos entes enlutados, amigos e alunos”.

Atualmente trabalhando como enfermeira na Santa Casa, Evandra também foi lembrada pela rede hospitalar que lamentou o ocorrido. Colegas e ex-alunos aproveitaram a publicação para compartilhar lembranças com a vítima.

“A Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande lamenta e manifesta solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho pelo falecimento da funcionária Evandra Morinigo Alves, nesta sexta-feira, dia 30/12, de forma inesperada.

A enfermeira atuava no Núcleo de Segurança e Qualidade do hospital. Nosso agradecimento pelos estimados serviços prestados à instituição”.

Nos comentários da postagem do hospital, colegas tiraram um momento para compartilhar a tristeza que estão sentindo por conta da perda de Evandra. “Tristeza imensa. Excelente profissional e pessoa de um coração enorme!”, disse uma amiga.

Outra lembrou dos tempos de faculdade, quando teve Evandra como sua professora. “Foi minha professora no tempo de faculdade, excelente profissional”.

O velório da enfermeira está acontecendo desde às 7h da manhã de hoje (31), e o enterro está previsto para às 15h no Cemitério Jardim das Palmeiras perto da UCDB.

Acidente - Evandra faleceu na tarde desta sexta-feira (30) ao cair de uma altura de aproximadamente 5 metros enquanto fazia trilha em Jaraguari.

Diversas viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para ir até o local fazer o resgate, mas infelizmente quando o socorro chegou ela já estava sem vida. Evandra teve um traumatismo crânio encefálico violento ao bater com a cabeça na pedra, além das multiplas fraturas por conta da queda.

Os trabalhos para fazer a retirada do corpo durou algumas horas, uma vez que a vítima precisou ser içada para a parte superior.

