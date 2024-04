Morte do Golden 'Joca' será investigada pela ANAC

Saiba Mais Geral Cachorro morre após erro de companhia aérea

Ao lado do presidente da ANAC, Tiago Sousa Pereira, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Silva (Republicanos), informou que a morte do golden retriever 'Joca' durante uma viagem aérea da Gol será investigada pela pasta.

Os órgãos também anunciaram a criação de um grupo de trabalho para estabelecer novas regras nacionais para o transporte de animais de estimação. “A gente quer cada vez mais, com todos que defendem essa causa, pensar ao lado da Anac, políticas públicas em defesa da causa animal no Brasil, que é uma defesa de todo o povo brasileiro”, declarou Silvio Costa.

Em nota, a Gol informou que está oferecendo todo o suporte necessário ao tutor do animal. “A apuração dos detalhes do ocorrido está sendo conduzida com prioridade total pelo nosso time”, completou a companhia.

A companhia anunciou, na noite desta terça-feira (23) a suspensão temporária do serviço de transporte de cães e gatos no porão das aeronaves, o serviço Dog&Cat Cabine, continuará operando normalmente. A suspensão entra em vigor a partir desta quarta-feira (24) e tem duração de 30 dias. A Gol afirma que esse período será dedicado a concluir a investigação do incidente.

Cão Joca

Funcionários da companhia aérea Gol, que realizava o transporte do animal do Joca entregaram o animal morto ao seu tutor na segunda-feira (22)

Segundo informações da empresa, o cachorro deveria ter seguido de Guarulhos para o aeroporto de Sinop, no Mato Grosso, mas acabou sendo transportado para Fortaleza, no Ceará, devido a uma “falha operacional”.

João Fantazzini, tutor de Joca, responsabilizou a empresa aérea pelo ocorrido. Segundo João, o veterinário do golden retriever havia dado um atestado indicando que o animal estava apto a viajar pelo período de duas horas. Com a falha da companhia aérea, o cão ficou sete horas no trajeto.Suspensão do transporte de animais.

Reportar Erro

Saiba Mais Geral Cachorro morre após erro de companhia aérea

Deixe seu Comentário

Leia Também