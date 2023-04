Morto no ataque em Blumenau, Enzo tinha ganhado família há 1 ano em adoção

Entre as 4 vítimas do ataque em uma creche de Blumenau, na manhã desta quarta-feira (5), está Enzo Marchesin Barbosa, adotado por duas mulheres, o menino tinha ganhado uma família há 1 ano e faria 5 anos no começo de maio.

Em meio às lágrimas, a avó Maristela Valerino relembra da chegada do pequeno à família, segundo ela teve bolo para celebrar a data no dia 6 de dezembro do ano passado, quando completou 1 ano na nova família. A avó conta que a filha está em choque e a nora revoltada.

As mães do menino já tinham comprado os chocolates e preparado uma caça aos ovos para celebrar a Páscoa no próximo domingo.

Mesmo breve, a passagem do garoto pela família criou laços e recordações que eram contadas nas rodas de conversa durante o velório, na capela mortuária do bairro Salto do Norte. Onde o pequeno foi enterrado por familiares e amigos em uma cerimônia no fim da manhã desta quinta-feira (6).

Ataque

Um homem de 25 anos invadiu o Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor, localizado na Rua dos Caçadores, bairro Velha, na manhã desta quarta-feira (5), e matou quatro crianças. Conforme a Policia Militar de Blumenau, o assassino teria chegado em uma moto, pulado o muro e atacado com uma machadinha as crianças que estavam em um parque.

Uma quinta criança foi levada ao Hospital Santa Isabel e outras quatro que também tiveram ferimentos foram encaminhadas ao Hospital Santo Antônio. A unidade de saúde confirmou que recebeu os pequenos "de três a cinco anos".

A menina levada ao Santa Isabel tinha um machucado no ombro, foi atendida e liberada. As outras quatro crianças de 5 e 3 anos não correm risco de morte. Elas seguiam hospitalizadas até o fim da noite desta quarta.

O responsável foi preso ao se entregar no Batalhão da Polícia Militar.

(Com informações do site NSC Total)

