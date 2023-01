Motoboys de aplicativo suspendem paralisação

Motoboys autônomos resolveram suspender, nesta terça-feira (17), uma paralisação dos serviços de entrega por aplicativo em todo o Brasil, prevista para a próxima semana, após uma conversa entre lideranças do movimento e o secretário de Economia Solidária, Gilberto Carvalho.

Em uma fala feita aos entregadores, Carvalho prometeu que um dos focos do governo do presidente Lula (PT) é atender às demandas da categoria, como, por exemplo, a regulamentação do trabalho por aplicativo, reajuste da taxa de entrega, criação de um fundo social para a proteção de trabalhadores, entre outros.

A paralisação, que estava prevista para ocorrer dia 25 deste mês, ocorreria em todo o país em centros comerciais, pontos de coleta de entregas e escritórios do iFood, principal empresa do ramo no mercado.

A tratativa foi realizada em São Paulo, e reuniu cerca de 15 pessoas. Uma das propostas confirmadas durante o encontro foi a criação de um grupo de trabalho dedicado à questão da regulamentação do trabalho por aplicativo.

"A gente vai suspender a manifestação porque conseguiu diálogo com o governo. Ele [o secretário Gilberto Carvalho] prometeu que vai fazer um grupo de trabalho, com a gente envolvido, e pediu um plano bem montado para apresentar para o presidente Lula", comentou Jr. Freitas, dirigente da Aliança dos Entregadores de Aplicativos e líder do movimento em São Paulo.

Uma nova reunião deve ser realizada com os motoboys dentro de 30 dias, e, segundo promessa feita aos entregadores, contará com a presença do ministro do Trabalho, Luiz Marinho.

