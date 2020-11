Motociclista arremessado em acidente na Ceará, morre na Santa Casa

O motociclista Cleuson Barros Amorim, de 37 anos, morreu na Santa Casa de Campo Grande após ser atingido por um veículo no cruzamento da Avenida Ceará com a Rua Abrão Júlio Rahe, no Bairro Santa Fé, em Campo Grande. A vítima foi arremessada a cerca de 30 metros.

Cleuson colidiu com poste de energia elétrica e teve fratura exposta em uma das pernas. Ele foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa e não resistiu aos ferimentos e faleceu no começo desta noite.

Ele estava em uma moto modelo Ninja Kawasaki, e descia a Ceará, sentido Avenida Mato Grosso, quando a motorista do veículo modelo Honda Civic fez manobra à esquerda para acessar comércio da região.

O impacto foi tão forte, que o automóvel foi parar em cima da calçada e atingiu um carro estacionado e a vítima foi arremessada longe. O airbag do carro foi acionado e a frente ficou destruída.

A vítima era um educador físico, ele havia acabado de inaugurar uma hamburgueria em frente o Residencial Damha.

Deixe seu Comentário

Leia Também