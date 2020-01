Motoristas de aplicativo não precisarão fazer exame toxicológico

O prefeito Marquinhos Trad recebeu nesta terça-feira (28) o grupo de representantes dos motoristas de aplicativos particulares para ouvir a demanda do grupo com as novas leis de regulamentação.

Em entrevista ao JD1 Notícias, o diretor jurídico da União dos Motoristas de Aplicativos, Yves Drosghic, falou sobre a principal questão acordada na reunião. “A primeira foi a prorrogação dos 90 dias feita por decreto, que depois ele revogou por não ser o instrumento correto. Então ele topou gravar um vídeo para tranqüilizar os motoristas de aplicativo.”

Ficou acordado também que o prefeito vai mandar um novo projeto para readequar alguns tópicos discutidos entre eles e conceder um novo prazo para os motoristas de mais 90 dias para entrar em vigor as novas regras conversadas.

Além da prorrogação, Marquinhos vai extinguir do projeto a necessidade do exame toxicológico “por uma questão de isonomia com as outras categorias que não precisar o exame”, apontou Yves.

Outro assunto abordado pelo grupo foi por conta das multas, consideradas altas pelos motoristas. No último projeto divulgado, as multas graves passariam para o valor de R$ 1 mil para os motoristas de aplicativos.

E por fim, a readequação dos veículos com mais de oito anos de uso. O prefeito disse que será estudada uma forma de conceder mais um ano para esses condutores adequarem os seus carros e realizar o processo de forma gradativa

Deixe seu Comentário

Leia Também